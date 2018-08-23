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Русская художница стала популярной благодаря странным фото кошек в еде

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  • 14 июня 2019, 12:28
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Российская художница Ксения Змановская из Санкт-Петербурга обожает котиков и увлекается фотошопом. Решив объединить два своих хобби, девушка создала любопытный проект «Cats in Food» — «Кошки в еде», в рамках которого помещает котиков во всевозможные блюда. Не пугайтесь, если сейчас вы увидите кота в супе, в мороженом и на сковородке. И не говорите, что мы вас не предупреждали! Кстати, за творчеством девушки следят уже почти 170 тысяч человек в Instagram. А мы всё пытаемся решить, это странно или мило?

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Как вам такое творчество — очень странно или пойдёт? 

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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