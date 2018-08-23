Русская художница стала популярной благодаря странным фото кошек в еде

Российская художница Ксения Змановская из Санкт-Петербурга обожает котиков и увлекается фотошопом. Решив объединить два своих хобби, девушка создала любопытный проект «Cats in Food» — «Кошки в еде», в рамках которого помещает котиков во всевозможные блюда. Не пугайтесь, если сейчас вы увидите кота в супе, в мороженом и на сковородке. И не говорите, что мы вас не предупреждали! Кстати, за творчеством девушки следят уже почти 170 тысяч человек в Instagram. А мы всё пытаемся решить, это странно или мило?

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Как вам такое творчество — очень странно или пойдёт?