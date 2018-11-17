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Москвич попал в реанимацию, отравившись водой из магазина

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© pixabay.com

© pixabay.com

Житель столицы оказался в реанимации с острым отравлением, выпив купленную им в магазине воду.

Как рассказал телеканалу «360» 19-летний Рустам, он отправился на пробежку, а после тренировки выпил бутылку воды и Coca Cola.

Уже собравшись бежать обратно домой, он вдруг почувствовал себя плохо и упал без сознания.

«У меня ноги отказали, тошнота подошла, после чего я помню только, как сегодня очнулся в реанимации и все», — признался Рустам в интервью телеканалу.

В больнице ему поставили диагноз: экзогенная интоксикация.

Рустам утверждает, что он купил воду в обычном продуктовом магазине рядом с домом.

По факту случившегося проводится проверка.

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