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Ярославского педофила-миллионера осудили на 12 лет

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© youtube.com

© youtube.com

Житель Ярославля был признан виновным в изнасиловании и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

Суд приговорил 58-летнего обвиняемого к 12 годам и одному месяцу колонии строгого режима, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Следствием и судом было установлено, что с 2001-го по 2003 год мужчина неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, с 2016-го по 2017 год он несколько раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет, говорится в сообщении.

По информации РЕН ТВ, речь идет о владельце многомиллионного состояния Владимире Голубеве, которому принадлежат крупный холдинг и десятки предприятий.

Как отмечает телеканал, Голубев часто называл себя меценатом и спонсировал городские мероприятия. Однажды он даже позволил себе эпатажную выходку, разбив свой автомобиль марки Bentley, а затем устроив на его фоне фотосессию.

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