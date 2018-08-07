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На Украине разрешили перевязывать красной лентой только торты Roshen

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© vk.com

© vk.com

Кондитерская корпорация Roshen добилась права перевязывать свои торты красной лентой.

Ранее «Укрпантент» и Министерство экономического развития и торговли неоднократно отказывали компании в регистрации спорного товарного знака.

Однако суд встал на сторону производителя кондитерских изделий и удовлетворил иск Roshen о праве интеллектуальной собственности на товарный знак в виде красного цвета в упаковке, сообщает «Нашi гроши».

Согласно постановлению суда, правительство обязано зарегистрировать право на использование компанией красных упаковочных лент.

Как известно, основателем Roshen является бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал в Киевский суд иск с требованием признать кондитерскую фабрику имени Карла Маркса незаконно приватизированной компанией Roshen. Политик утверждает, что фабрика была не просто национализирована, а украдена Порошенко.

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