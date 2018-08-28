Парень сделал девушке предложение, заcунув кольцо в гамбургер
- 13 июня 2019, 17:59
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Свадебные предложения поражают своим разнообразием и креативом. Миллионы женихов придумывают нечто особенно прежде чем опуститься на одно колено и произнести заветные слова. На днях соцсети узнали про ещё одного оригинала, который развеселил всех своим способом предложить руку и сердце: парень засунул кольцо в бургер и подарил его невесте.
Фото гамбургера с кольцом было опубликовано в одной из популярных групп на Facebook и быстро стало вирусным, собрав 18 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев от развеселившихся интернет-пользователей. На публикацию обратило внимание издание The Sun. А люди, тем временем, шутят как могут.
И он такой спросил: «Будешь ли ты моей мак-женой?»
А она сверху написала майонезом «Да!»
Это была её мак-мечта!
ОМГ, худшее предложение о замужестве, что я видела!
Интересно, это бургер McDonald’s или Burger King? Не смог сдержаться, чтобы не спросить.
Обручальное кольцо надо было заменить на луковое!
Это что биг-мак?! Тогда вот тебе биг-нет!
А она сможет съесть гамбургер, если ответит «нет»?
Кстати, год назад по соцсетям ходила подобная фотография — с кольцом в бургере. Тогда невеста, судя по отзывам, осталась довольна предложением.
А вы как считаете, каким должно быть предложение руки и сердца?
Что касается бургеров, ранее «Ридус» рассказывал о парне, который 25 лет питается только в Макдональдсе. Диета ожидаемо негативно сказалась на его фигуре и личной жизни, однако он не сдаётся.
Хотя другой парень доказал миру, что с помощью фастфуда можно похудеть. И сбросил 80 килограмм, питаясь бургерами.
А что касается необычных предложений о замужестве, то мы писали о парне, который инсценировал собственную смерть на мотоцикле ради того, чтобы услышать заветное "да".
Другой жених сделал предложение своей девушке во время марафона и был проклят в соцсетях за этот жест.
А вот один азиат, желая удивить возлюбленную, подарил ей гигантский камень весом 33 тонны. Он потратил на диковинный подарок 1 миллион юаней — все деньги, которые откладывал на квартиру.
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