найти ×
   
  • USD +0.12
    64.63
  • EUR -0.03
    73.01
СохранитьСохранено0
×

10995

Парень сделал девушке предложение, заcунув кольцо в гамбургер

Small dd3dc5f883
  • 13 июня 2019, 17:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Свадебные предложения поражают своим разнообразием и креативом. Миллионы женихов придумывают нечто особенно прежде чем опуститься на одно колено и произнести заветные слова. На днях соцсети узнали про ещё одного оригинала, который развеселил всех своим способом предложить руку и сердце: парень засунул кольцо в бургер и подарил его невесте.

Фото гамбургера с кольцом было опубликовано в одной из популярных групп на Facebook и быстро стало вирусным, собрав 18 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев от развеселившихся интернет-пользователей. На публикацию обратило внимание издание The Sun. А люди, тем временем, шутят как могут.

И он такой спросил: «Будешь ли ты моей мак-женой?»
А она сверху написала майонезом «Да!»
Это была её мак-мечта!
ОМГ, худшее предложение о замужестве, что я видела!
Интересно, это бургер McDonald’s или Burger King? Не смог сдержаться, чтобы не спросить.
Обручальное кольцо надо было заменить на луковое!
Это что биг-мак?! Тогда вот тебе биг-нет!
А она сможет съесть гамбургер, если ответит «нет»?

Кстати, год назад по соцсетям ходила подобная фотография — с кольцом в бургере. Тогда невеста, судя по отзывам, осталась довольна предложением.

А вы как считаете, каким должно быть предложение руки и сердца?

Что касается бургеров, ранее «Ридус» рассказывал о парне, который 25 лет питается только в Макдональдсе. Диета ожидаемо негативно сказалась на его фигуре и личной жизни, однако он не сдаётся. 

Хотя другой парень доказал миру, что с помощью фастфуда можно похудеть. И сбросил 80 килограмм, питаясь бургерами.

А что касается необычных предложений о замужестве, то мы писали о парне, который инсценировал собственную смерть на мотоцикле ради того, чтобы услышать заветное "да".

Другой жених сделал предложение своей девушке во время марафона и был проклят в соцсетях за этот жест.

А вот один азиат, желая удивить возлюбленную, подарил ей гигантский камень весом 33 тонны. Он потратил на диковинный подарок 1 миллион юаней — все деньги, которые откладывал на квартиру.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-5242415читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
181441306читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

27232890читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

38039895читать позжечитаю позже