найти ×
   
  • USD +0.12
    64.63
  • EUR -0.03
    73.01
СохранитьСохранено0
×

001049

СМИ: экс-ведущий MTV впал в кому

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

Известный телеведущий Михаил Рольник, работавший на телеканале MTV Россия в конце 1990-х и начале 2000-х годов, впал в кому в Москве, сообщает паблик Baza.

По предварительной версии, он отравился, выпив вместе с другом изрядное количество алкоголя.

В настоящее время Рольник подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии.

По данным паблика, телеведущий несколько часов пролежал без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, откуда его и забрали врачи скорой помощи. В крови у Рольника обнаружили 4,2 промилле алкоголя.

В свое время Рольник вел на «MTV Россия» такие популярные программы, как «Shit-парад» и «12 злобных зрителей».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
31617107читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
93026608читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

14035994читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже