СМИ: экс-ведущий MTV впал в кому

Известный телеведущий Михаил Рольник, работавший на телеканале MTV Россия в конце 1990-х и начале 2000-х годов, впал в кому в Москве, сообщает паблик Baza.

По предварительной версии, он отравился, выпив вместе с другом изрядное количество алкоголя.

В настоящее время Рольник подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии.

По данным паблика, телеведущий несколько часов пролежал без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, откуда его и забрали врачи скорой помощи. В крови у Рольника обнаружили 4,2 промилле алкоголя.

В свое время Рольник вел на «MTV Россия» такие популярные программы, как «Shit-парад» и «12 злобных зрителей».