Автомобилист заехал заправиться и разбогател

Американец Тайлер Вагонер (Tyler Wagoner) заехал заправить свой автомобиль и заодно решил сыграть в лотерею. Житель штата Северная Каролина купил лотерейный билет за 5 долларов и выиграл 25 долларов. Мужчина решил, что ему везёт, и приобрёл ещё один билет, который действительно принёс ему крупный куш.

Я уже собирался уезжать, как мне на глаза попался этот билет. Он находился в отделе под номером 6, которое является для меня счастливым числом. И я подумал, может мне повезёт ещё раз, — вспоминает Тайлер.

Мужчина тут же стёр защитный слой на билете и обнаружил, что выиграл миллион долларов, что составляет примерно 65 миллионов рублей.

Я едва поверил своим глазам и сразу позвонил отцу. Мы с ним частенько шутили о выигрыше в лотерею, поэтому он не поверил мне, решив, что я снова шучу. Он заставил меня прислать селфи с билетом возле моего лица, — рассказал победитель изданию UPI.

Тайлер Вагонер сказал, что собирается использовать призовые деньги, чтобы заботиться о своем отце:

Эта победа означает, что я могу перевезти папу в мой дом. Раньше я беспокоился, хватит ли мне топлива, чтобы добраться до нужного места. Теперь я могу начать заботиться о других действительно важных вещах.

Ранее «Ридус» рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

Также мы публиковали материал о том, как супруги убрались дома и внезапно разбогатели, найдя старый билет.

А ещё мы писали, как у одного победителя украли билет на 10 миллионов долларов. Но справедливость восторжествовала, обманщик отправился в тюрьму, а счастливчик получил джекпот.