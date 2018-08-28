Как будут выглядеть остановки будущего

Компания Uber на последней конференции Uber Elevate показала, как будут выглядеть остановки для летающих такси будущего. Инженеры представили несколько концепций, одна из которых может воплотиться в реальность уже скоро.

Сообщается, что изначально первое аэротакси планировали запустить в Дубае, но сейчас реализацию проекта перенесли в австралийский город Мельбурн.

Испытательные полеты собираются начать уже в следующем году, а коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

На конференции были представлены проекты, над которыми работали лучшие инженеры и архитекторы известных компании.

Sky Loft

Первым проектом, который представили на конференции, стал концепт от компаний Pickard Chilton и Arup. Это большая площадка на 3700 квадратных метров, оснащенная взлетно-посадочной зоной, а также местом для отдыха, остановкой, магазинами и паркингом.

Несмотря на масштабность площадки, она выглядит очень лаконично и стильно.

Обычно объекты подобного типа создаются с учетом окружающей их инфраструктуры, мы же пошли дальше и создали этот концепт с учетом проблемы ограниченных ресурсов нашей планеты, — пояснили разработчики.

Остановка компании Beck Group

Этот скайпорт предложили возвести в американском Далласе на крыше семиэтажной парковки. По словам разработчиков, проект легок в исполнении, поэтому не потребует больших денежных затрат.

Концепт состоит из взлетно-посадочной площадки, места для парковки велосипедов, скутеров и других электрических транспортных средств.

Инженеры не планируют строить площадку с нуля, а воспользуются крышей парковки. Останется лишь сконструировать воздушные порты и некоторые модульные элементы.

CONNECT | EVOLVED

Этот проект представила американская компания Corgan. Изобретатели предложили создать не просто остановку для летающего такси, но и рабочую площадку в ритме большого города. Воздушный порт будет включать в себя рестораны, магазины, спортивные площадки, а также рабочие места для коворкинга.

Конечно, не обойдется без стандартного набора: взлетно-посадочная площадка, паркинг и остановка.

Наш концепт предлагает масштабируемый дизайн, который легко интегрируется в любую существующую инфраструктуру и учитывает свое воздействие на окружающую среду. Легко адаптируется под любой бюджет и требования местоположения, — описывает проект директор Corgan Джон Трупиано.

Такая площадка может размещаться даже над широкополосной трассой.