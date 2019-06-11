найти ×
   
  • USD -0.28
    64.52
  • EUR -0.17
    73.04
СохранитьСохранено0
×

101550

Кошка приходит в ярость от пения хозяйки и прыгает ей на лицо

Small dd3dc5f883
  • 11 июня 2019, 18:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американка Лиз Кроняк (Liz Kronyak) из штата Нью-Джерси очень любит свою кошку — двухлетнюю чёрно-белую Хелену смокинговой расцветки, и питомица отвечает ей взаимностью. А ещё 29-летняя девушка любит петь, а вот её кошечка это ненавидит и каждый раз набрасывается на хозяйку со всей своей кошачьей яростью.

Сначала я вообще не понимала, почему Хелен бросается мне в лицо и только после нескольких таких случаев, я сложила два и два и наконец поняла, что моё пение ужасно её раздражает. Стоит мне начать петь, как кошка начинает немедленно меня атаковать, а иногда она подкрадывается из-за угла и выжидает момент для броска.

Лиз призналась, что любит петь жизнерадостные и пронзительные песни. И, положа руку на сердце, поёт девушка не так уж и плохо. Однако у кошки на этот счёт совсем другое мнение. Радует лишь то, что атакуя хозяйку, пушистая красавица не стремится реально навредить ей, она лишь пытается заставить её замолчать.

У Хелен не удалены когти, все 18 при ней. Но она не пытается нанести мне телесные повреждения, хотя время от времени я получаю случайную царапину.

Видео с поющей девушкой и нападающей на неё кошкой набирают тысячи просмотров в соцсетях, а на совместный Instagram парочки подписались уже 46,5 тысяч человек. Интернет-пользователи веселятся и спрашивают, есть ли хоть одна песня, на которую Хелен реагирует без агрессии. Хозяйка говорит, что она такой пока не нашла, и если ей вдруг попадётся песня, понравившаяся её котику, она обязательно расскажет об этом подписчикам.

Хелен — это шарик веселья. Я знаю, что это просто её игривая натура, выплёскивающаяся на поверхность. И если она наслаждается, то я только рада. Кошачья игривость — признак счастливой, здоровой, доверяющей кошки — рассказала американка журналистам.

А вот другая история про кошачью агрессию совсем не такая весёлая. «Ридус» рассказывал, как одна девушка решила продемонстрировать парню, что может целиком поместиться в свой огромный чемодан, а когда она оттуда вылезала, в комнату зашла кошка, не узнала хозяйку и набросилась на неё, расцарапав в кровь.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
7124263читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
260103077читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

502719922читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже