Кошка приходит в ярость от пения хозяйки и прыгает ей на лицо

Американка Лиз Кроняк (Liz Kronyak) из штата Нью-Джерси очень любит свою кошку — двухлетнюю чёрно-белую Хелену смокинговой расцветки, и питомица отвечает ей взаимностью. А ещё 29-летняя девушка любит петь, а вот её кошечка это ненавидит и каждый раз набрасывается на хозяйку со всей своей кошачьей яростью.

Сначала я вообще не понимала, почему Хелен бросается мне в лицо и только после нескольких таких случаев, я сложила два и два и наконец поняла, что моё пение ужасно её раздражает. Стоит мне начать петь, как кошка начинает немедленно меня атаковать, а иногда она подкрадывается из-за угла и выжидает момент для броска.

Лиз призналась, что любит петь жизнерадостные и пронзительные песни. И, положа руку на сердце, поёт девушка не так уж и плохо. Однако у кошки на этот счёт совсем другое мнение. Радует лишь то, что атакуя хозяйку, пушистая красавица не стремится реально навредить ей, она лишь пытается заставить её замолчать.

У Хелен не удалены когти, все 18 при ней. Но она не пытается нанести мне телесные повреждения, хотя время от времени я получаю случайную царапину.

Видео с поющей девушкой и нападающей на неё кошкой набирают тысячи просмотров в соцсетях, а на совместный Instagram парочки подписались уже 46,5 тысяч человек. Интернет-пользователи веселятся и спрашивают, есть ли хоть одна песня, на которую Хелен реагирует без агрессии. Хозяйка говорит, что она такой пока не нашла, и если ей вдруг попадётся песня, понравившаяся её котику, она обязательно расскажет об этом подписчикам.

Хелен — это шарик веселья. Я знаю, что это просто её игривая натура, выплёскивающаяся на поверхность. И если она наслаждается, то я только рада. Кошачья игривость — признак счастливой, здоровой, доверяющей кошки — рассказала американка журналистам.

А вот другая история про кошачью агрессию совсем не такая весёлая. «Ридус» рассказывал, как одна девушка решила продемонстрировать парню, что может целиком поместиться в свой огромный чемодан, а когда она оттуда вылезала, в комнату зашла кошка, не узнала хозяйку и набросилась на неё, расцарапав в кровь.