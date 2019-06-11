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В Чечне объяснили присвоение подростку звания заслуженного артиста

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© instagram.com

© instagram.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней назад подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста республики 15-летнему подростку, полуфиналисту музыкального конкурса «Ты супер!» Юсупу Алиеву, сообщает URA.RU.

В пресс-службе главы республики объяснили это беспрецедентное решение любовью публики к юному артисту.

Например, звание «Заслуженный артист РФ» присваивают не раньше чем через 20 лет с начала творческой деятельности артиста.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, что для девятиклассника сделали исключение, так как у него «тысячи поклонников по всей России», включая Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович является поклонником Юсупа, потому что у него своеобразная манера исполнения, он не копирует никого, у него есть свой почерк. Это мальчик тяжелой судьбы, он человек волевой, добрый, благородный», — приводит агентство слова пресс-секретаря.

Каримов также добавил, что в наше время уже устарели советские стандарты присвоения таких званий.

Ранее Кадыров подарил юному артисту квартиру в Грозном, а также пообещал оплатить обучение в специализированном музыкальном вузе.

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