В Москве задержали подозреваемого в разгроме «Сноба»
- 11 июня 2019, 13:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Московская полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в погроме редакции издания «Сноб».
По данным правоохранителей, злоумышленником оказался житель ближнего зарубежья.
Отмечается, что мужчина ночью проник в помещение на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук.
Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщается на сайте столичного главка МВД.
В понедельник, 10 июня, главный редактор сайта журнала «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что неизвестный человек проник в редакцию и полностью ее разгромил.
Войти через социальные сети: