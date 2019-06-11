В Москве задержали подозреваемого в разгроме «Сноба»

Московская полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в погроме редакции издания «Сноб».

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался житель ближнего зарубежья.

Отмечается, что мужчина ночью проник в помещение на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук.



Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.



В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщается на сайте столичного главка МВД.

В понедельник, 10 июня, главный редактор сайта журнала «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что неизвестный человек проник в редакцию и полностью ее разгромил.

