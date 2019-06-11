найти ×
   
  • USD -0.28
    64.52
  • EUR -0.17
    73.04
СохранитьСохранено0
×

203548

В Москве задержали подозреваемого в разгроме «Сноба»

Small default
© t.me

© t.me

Московская полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в погроме редакции издания «Сноб».

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался житель ближнего зарубежья.

Отмечается, что мужчина ночью проник в помещение на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук.

© t. me

Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщается на сайте столичного главка МВД.

В понедельник, 10 июня, главный редактор сайта журнала «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что неизвестный человек проник в редакцию и полностью ее разгромил.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
92026608читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01551839читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

14035994читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже