Адвокат Голунова рассказал о состоянии журналиста

Глава московской городской коллегии «ФОРТ» Сергей Бадамшин, новый адвокат корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, рассказал в беседе с RT о состоянии своего подзащитного, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Юрист считает, что от заключения в СИЗО журналиста удалось спасти только благодаря общественной поддержке и широкому освещению дела в СМИ.

По словам адвоката, Голунов находится в шоковом состоянии.

Он эмоционально очень тяжело воспринимает все происходящее. И самочувствие, естественно, лучше не становится от этого, — отметил юрист в беседе с телеканалом.

Кроме того, сегодня защита Голунова обжаловала решение суда о заключении журналиста под домашний арест, сообщил «Интерфаксу» Бадамшин.



Ранее, как писал «Ридус», на пакетиках с наркотиками, проходящих в качестве вещественных доказательств по делу сотрудника интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, были найдены образцы ДНК нескольких человек. Причем ни на одном из предметов, изъятых из квартиры журналиста, не нашли его отпечатков пальцев, об этом журналистам рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 грамма метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина. По версии следствия, журналист «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Голунов своей вины не признал.

Позже стало известно, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы. У здания управления МВД в Москве прошли пикеты, в поддержку журналиста высказались коллеги, общественные деятели, артисты и другие известные люди. Акции в защиту спецкора «Медузы» также состоялись во многих российских городах.

Позднее Ивану Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а сам журналист был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу. Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой об аресте Голунова, однако суд освободил журналиста из-под стражи и отправил его под домашний арест. Химико-токсикологическая экспертиза показала отсутствие наркотиков в биологических следах журналиста.