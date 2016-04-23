США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило властям Соединенного Королевства официальный запрос об экстрадиции австралийского журналиста, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на источник в ведомстве.

Собеседник издания отметил, что запрос был отправлен 6 июня. По его словам, заключенный между США и Великобританией договор позволял отправить запрос в течение 60 дней после ареста Ассанжа.

Согласно договору, США больше не смогут предъявить журналисту новые обвинения, отмечает ФАН.

Напомним, 1 мая 2019 года Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.

Как известно, основатель WikiLeaks был задержан британской полицией после того, как 11 апреля он был вынужден покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где прожил почти семь лет. Австралийский программист укрывался в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Несмотря на то что Швеция с тех пор прекратила требовать выдачи Ассанжа, он решил не покидать посольство из-за опасения, что его могут выдать Соединенным Штатам, где он сразу же будет арестован за публикацию секретных документов в WikiLeaks, полученных от бывшего американского военнослужащего Брэдли Эдварда Мэннинга, после смены пола ставшего именоваться Челси Элизабет.

В последних числах мая Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых пунктов уголовного обвинения, которые сулят ему несколько пожизненных сроков тюремного заключения.

В то же время спустя неделю американский Минюст принял решение не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в публикации секретных данных ЦРУ.