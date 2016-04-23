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США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

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© AP/TASS

© AP/TASS

Министерство юстиции США направило властям Соединенного Королевства официальный запрос об экстрадиции австралийского журналиста, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на источник в ведомстве.

Собеседник издания отметил, что запрос был отправлен 6 июня. По его словам, заключенный между США и Великобританией договор позволял отправить запрос в течение 60 дней после ареста Ассанжа.

Согласно договору, США больше не смогут предъявить журналисту новые обвинения, отмечает ФАН.

Напомним, 1 мая 2019 года Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.

Как известно, основатель WikiLeaks был задержан британской полицией после того, как 11 апреля он был вынужден покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где прожил почти семь лет. Австралийский программист укрывался в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Несмотря на то что Швеция с тех пор прекратила требовать выдачи Ассанжа, он решил не покидать посольство из-за опасения, что его могут выдать Соединенным Штатам, где он сразу же будет арестован за публикацию секретных документов в WikiLeaks, полученных от бывшего американского военнослужащего Брэдли Эдварда Мэннинга, после смены пола ставшего именоваться Челси Элизабет.

В последних числах мая Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых пунктов уголовного обвинения, которые сулят ему несколько пожизненных сроков тюремного заключения.

В то же время спустя неделю американский Минюст принял решение не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в публикации секретных данных ЦРУ.

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