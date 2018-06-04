Иностранный журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Журналистка немецкого издания Wunderweib назвала десятку самых красивых, по ее мнению, русских имен: пять женских и пять мужских.

Некоторые имена автор статьи давала полностью, а в каких-то случаях — их уменьшительную форму, при этом объясняя, от чего она произошла.

Так, в пятерку самых красивых русских женских имен вошли Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.

Автор разъяснила, что Мила — это уменьшительная форма имен Камила и Людмила, а Вика — имени Виктория.

Среди мужских русских имен немецкой журналистке больше всего понравились Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита.

Тут автор посчитала, что Алеша — это уменьшительная форма имен Алексей и Александр, а Коля — имени Николай.

В статье отмечается, что на русском языке во всем мире говорят 280 миллионов человек, а Россия — «богатая традициями, очаровательная страна», сообщает газета «Взгляд».