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Главный генетик РФ назвал наследственные болезни у разных этносов

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© Артем Коротаев/ТАСС

© Артем Коротаев/ТАСС

Для представителей большинства народностей, проживающих на территории России, характерны специфические предрасположенности к возникновению определенных недугов, заявил директор Медико-генетического научного центра Сергей Куцев.

«Для жителей Дагестана характерен один из видов мукополисахаридозов, а для Чувашии — остеопетроз», — рассказал он в беседе с ФАН.

Как поясняет издание, первое из названных заболеваний представляет собой нарушение обмена веществ, вызывающего дефекты в костях, хрящах и соединительных тканях, а второе — врожденное заболевание, связанное с чрезмерным окостенением скелета.

Кроме того, Куцев привел данные Медико-генетического научного центра, согласно которым жители Якутии, чаще других страдают спиноцеребеллярной атаксией, вызывающей проблемы с координацией движений и другие неврологические расстройства. Также якуты подвержены и метгемоглобинемии — смертельно опасному нарушению состава крови.

«Для Чеченской Республики выявлена более высокая частота тирозинемии (врожденное нарушение обмена веществ. — Прим. ФАН), и это очень важно, потому что тирозинемия хорошо лечится», — сообщил изданию генетик.

При этом он подчеркнул, что врожденные заболевания выявляются по всей России примерно с одинаковой частотой.

Куцев добавил, что в России около полумиллиона человек страдают тяжелыми формами наследственных и врожденных заболеваний, ведущими к инвалидности.

Ранее «Ридус» рассказывал, к чему приведет появление генетического паспорта в России.

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