Тест: Выберите мороженое, а мы расскажем о вашем характере

Первым прообразом мороженого стал китайский десерт, который представлял собой кусочки фруктов вперемешку со льдом. Первые массовые продажи этого лакомства случились в 1786 году, с тех пор ежегодно 10 июня во всём мире празднуют Всемирный день мороженого. А психолог Алан Хирш (Alan R. Hirsch) даже провёл целое научное исследование, чтобы выяснить, как вкусовые предпочтения человека относительно этого холодного десерта влияют на характер человека. Итак, скажи мне, какое мороженое ты ешь, а я скажу тебе, кто ты.

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