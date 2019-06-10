Парень женился на девушке с кладбища, и об этой истории стоит снять фильм

Любовь приходит в нашу жизнь самыми невероятными способами. Соцсети знают истории знакомств на любой вкус. Однако недавно один парень рассказал в Twitter, что он познакомился со своей будущей женой на кладбище, и эта безумная история настолько ошеломила интернет-сообщество, что теперь о ней требуют снять фильм. Потому что нарочно такого не придумаешь!

Итак, 10 твитов об удивительных поворотах жизни от парня по имени Мэтт, которые собрали 500 тысяч лайков, 200 тысяч репостов и свыше 5 тысяч комментариев:

1.

Мой отец умер. Классическое начало смешной истории. Его похоронили в маленькой деревне в Суссексе. Мы с отцом были по-настоящему близки, поэтому я очень часто приходил к нему на могилу. И до сих пор прихожу. [НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, ДАЛЬШЕ БУДЕТ СМЕШНЕЕ].

2.

Я всегда приносил цветы, и моя мама тоже часто приходила и тоже приносила цветы, и мои бабушка с дедушкой, когда ещё были живы, тоже приносили цветы. Поэтому могила моего отца могла бы занять уверенное третье место на цветочной выставке в Челси.

Я всегда брала цветы, и моя мама много посещала, и она всегда брала цветы, и мои бабушка и дедушка были тогда еще живы, и они всегда брали цветы. Могила моего отца часто напоминала прочное третье место на выставке цветов в Челси.

3.

Прекрасно, но я чувствовал себя нехорошо из-за парня, который был похоронен рядом с моим отцом. Он НИКОГДА не получал цветов. Он умер на Рождество в возрасте 37 лет, но никто и никогда не оставлял ему цветов, а соседняя могила, тем временем, постоянно превращалась в произведение флориста. Итак, я начал покупать цветы и для него тоже. Я НАЧАЛ ПОКУПАТЬ ЦВЕТЫ УМЕРШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОГО Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ.

4.

Я делал это в течение достаточно долгого времени, но никогда никому не рассказывал об этом. Это была некая маленькая личная шутка для меня самого, я делал мир лучше, каждый раз принося неизвестному парню букет цветов. Я знаю, что это звучит странно, но я стал думать о нём, как о друге

5.

Я задавался вопросом, была ли между нами какая-то скрытая связь, что-то тайно привлекающее меня к нему. Может быть, мы ходили в одну школу, играли в одном футбольном клубе или что-то в этом роде. Так что я погуглил его имя и нашёл его в течение десять секунд.

6.

Его жена не приносила ему цветы, потому что он убил её. В РОЖДЕСТВО. После того, как он убил свою жену, он убил и её родителей. И после этого прыгнул под поезд, проходящий через туннель Балкомба той же рождественской ночью.

7.

ВОТ ПОЧЕМУ никто никогда не приносил ему цветов. Никто, кроме меня, конечно. Я-то носил ему цветы. Я оставлял ему цветы каждые пару недель. Каждые пару недель В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ.

8.

Я чувствовал себя ужасно из-за его жены и её родителей. Понятно, что я уже не мог оставлять цветы на их могилах каждые две недели в течение двух с половиной лет, но я почувствовал, что должен перед ними как-то извиниться.

9.

Я узнал, где они похоронены, купил цветы и поехал на кладбище. Когда я стоял у их могил, бормоча извинения, за мной появилась женщина. Она хотела знать, кто я и почему я принёс цветы для её тети, бабушки и дедушки. НЕЛОВКО.

10.

Я объяснил, и она сказала: «Ок, это странно, но довольно мило». Я сказал: «Спасибо, да, это немного странно» и, о боже, Я ПОЗВАЛ ЕЁ НА СВИДАНИЕ. Невероятно, но она сказала «да». Два года спустя она снова сказала «да», когда я попросил ее выйти за меня замуж. Именно так я встретил свою жену.

[КОНЕЦ]

Невероятная история привела пользователей в неописуемый восторг. Комментаторы тут же начали писать, что об этом нужно снять фильм.

Ты должен стать победителем в конкурсе на лучшую историю «Как я встретил свою жену».

Кто-то просто обязан снять об этом фильм!

Это лучшее, что я слышала за долгое время. Удивительно, как любовь может возникнуть из грустных и странных вещей. Поздравляю вас обоих!

Я буквально без ума от этой истории! Я буду вашим самым восторженным поклонником 😄

Человек сделал нечто доброе, чудесное и бескорыстное и получил за это награду!

Просто величайшая история для любого рода.

А вы где познакомились со своей второй половиной?



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