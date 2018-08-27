Что говорят эксперты о проснувшемся вулкане на Камчатке

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН рассказали, как обстоят дела с вулканом Большая Удина на Камчатке. Долгое время вулкан считался потухшим, но недавно стала появляться информация о том, что он проснулся.

Напомним, что вулкан Большая Удина находится в центральной части полуострова Камчатка. Кратер вулкана имеет диаметр 400 м, он заполнен ледником. Высота вулкана — 2923 м над уровнем моря.

Появившаяся информация о том, что вулкан Большая Удина начнет свое извержение в ближайшее время, преждевременна. Мы наблюдаем за вулканом с 2017 года, и сейчас планируется установить дополнительное наблюдение, — заявили ученые.

Предыдущие наблюдения и заявления СМИ о проснувшемся вулкане специалисты подвергают сомнению. Дело в том, что метод сейсмической томографии, на котором основывают свой прогноз некоторые их коллеги, не имеет экспериментального подтверждения.

Несколько слабых землетрясений в районе вулкана Большая Удина регистрируется около трех лет, а пик пришелся на август 2018 года, с тех пор активность только идет на убыль.

Конечно, не всегда снижающаяся активность может гарантировать полное спокойствие вулкана, но вероятность его извержения крайне мала, считают эксперты из института РАН.

Если извержение и произойдет, то оно не будет представлять опасности для ближайших населенных пунктов. Вспоминая прошлые извержения подобных вулканов, ученые выяснили, что выбросы от извержения вулканов поднимались на высоту до 40 км, а общий объем извержений не доставил никаких неудобств жителям Камчатки.

Пока что ученые не могут перевести вулкан Большая Удина из категории «потухшие» в категорию «активные», основываясь только на сейсмических данных. Сейчас специалисты намерены провести дополнительные исследования, чтобы развеять мифы и успокоить местных жителей.