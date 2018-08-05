Хозяйка дома напугалась, увидев похожее на эльфа Добби существо
- 10 июня 2019, 14:06
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях набирает популярность видео с камеры наблюдения, на которую попало загадочное существо, очень сильно напоминающее домового эльфа Добби из фильмов о Гарри Поттере. Кадры выложила на своей страничке в Facebook пользовательница по имени Вивиан Гомес (Vivian Gomez) и написала следующее:
Итак, я проснулась в воскресенье утром и увидела это на своей камере, теперь я пытаюсь выяснить… какого чёрта? Сначала я заметила тень, идущую от моей входной двери, потом увидела эту штуку… кто-нибудь ещё видел это на своих камерах? Две другие камеры по какой-то причине не снимали.
В коротком видеоролике можно увидеть маленькую фигурку некоего существа с худыми ногами и большими ушами, которая идёт, пританцовывая. Публикация женщины мгновенно стала вирусной и разошлась по всему интернету.
Но пока одни комментаторы вспомнили славного Добби и погрустили о безвременно погибшем эльфе, другие заподозрили женщину в подделке видео ради лайков.
Добби пришёл, чтобы убедиться, что ты в безопасности!
Он вернулся!
Добби хочет помочь вам припарковать машину, мистер.
Все шутят, что это Добби, но я здесь решил больше никогда не выходить на улицу.
Это просто ребёнок в шляпе!
Видно, как за пару секунд до окончания видео из окна дома высунулась чья-то рука. Вероятно, это марионетка!
Это точно кукла, движения слишком марионеточные!
Да это же я шатаюсь по округе в три утра в поисках чего-нибудь съедобного.
К слову, реакция читателей на смерть Добби в книге «Гарри Поттер и Дары Смерти» была настолько эмоциональной, что писательнице Джоан Роулинг даже пришлось извиниться за убийство свободного эльфа: «В этом году я прошу прощения за убийство персонажа, который умер не во время великой битвы за Хогвартс, а за того, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти людей, которые впоследствии выиграют эту войну. Я имею в виду, конечно, Добби, домового эльфа», — написала она на своей странице в Twitter в 2018 году.
А вы что разглядели на видео? Эльфа Добби, марионетку или инопланетное существо?
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