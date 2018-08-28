В Казани закрыли дело о смерти водителя троллейбуса после драки
- 10 июня 2019, 12:51
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Татарстана закрыто дело об убийстве 55-летнего водителя троллейбуса, сообщает портал Prokazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее после драки водителя с 46-летним пассажиром на троллейбусной остановке было возбуждено дело по статье «Убийство», однако 29 мая оно было закрыто, так как мужчина скончался из-за болезни сердца, а не от полученных травм, рассказал собеседник издания.
Смерть водителя общественного транспорта произошла 29 марта после драки с одним из пассажиров, напоминает портал Inkazan.ru.
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