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В Казани закрыли дело о смерти водителя троллейбуса после драки

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© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

В столице Татарстана закрыто дело об убийстве 55-летнего водителя троллейбуса, сообщает портал Prokazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее после драки водителя с 46-летним пассажиром на троллейбусной остановке было возбуждено дело по статье «Убийство», однако 29 мая оно было закрыто, так как мужчина скончался из-за болезни сердца, а не от полученных травм, рассказал собеседник издания.

Смерть водителя общественного транспорта произошла 29 марта после драки с одним из пассажиров, напоминает портал Inkazan.ru.

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