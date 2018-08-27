Россиянин расстрелял семью из трех человек
- 10 июня 2019, 08:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В дачном поселке в Якутии мужчина из-за конфликта с соседями расстрелял трех человек.
По данным следствия, 60-летний житель Нерюнгринского района республики застрелил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену, а также их 14-летнюю дочь.
Кроме того, с огнестрельным ранением была госпитализирована 64-летняя родственница погибших.
После совершения преступления мужчина попытался скрыться, однако оперативники обнаружили его местонахождение, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Сотрудники полиции и Росгвардии блокировали злоумышленника в одном из домов в районе дач поселка Угольный.
Мужчина несколько раз выстрелил в их сторону, после чего покончил жизнь самоубийством.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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