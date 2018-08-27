Россиянин расстрелял семью из трех человек

В дачном поселке в Якутии мужчина из-за конфликта с соседями расстрелял трех человек.

По данным следствия, 60-летний житель Нерюнгринского района республики застрелил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену, а также их 14-летнюю дочь.

Кроме того, с огнестрельным ранением была госпитализирована 64-летняя родственница погибших.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться, однако оперативники обнаружили его местонахождение, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Сотрудники полиции и Росгвардии блокировали злоумышленника в одном из домов в районе дач поселка Угольный.

Мужчина несколько раз выстрелил в их сторону, после чего покончил жизнь самоубийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело.