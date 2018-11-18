найти ×
   
  • USD -0.25
    64.79
  • EUR -0.05
    73.21
СохранитьСохранено0
×

-102523

Началась короткая рабочая неделя

Small f78f8d6c11
© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

На предстоящей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя благодаря празднованию Дня России. Выходной 12 июня в этом году выпадает на среду. 

При этом рабочий день во вторник, 11 июня, должен быть сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

В День России глава государства в Кремле вручает государственные премии, в Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом.

Напомним, 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, тем самым был сделан важный шаг к распаду Советского Союза. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.

Недавно Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подготовила проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году, согласно которому новогодние каникулы зимой 2019/2020 года сократятся до восьми дней против десяти в прошлый раз.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
521769190читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2140559читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-5242415читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

20063153читать позжечитаю позже