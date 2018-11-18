Началась короткая рабочая неделя

На предстоящей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя благодаря празднованию Дня России. Выходной 12 июня в этом году выпадает на среду.

При этом рабочий день во вторник, 11 июня, должен быть сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

В День России глава государства в Кремле вручает государственные премии, в Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом.



Напомним, 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, тем самым был сделан важный шаг к распаду Советского Союза. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.



Недавно Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подготовила проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году, согласно которому новогодние каникулы зимой 2019/2020 года сократятся до восьми дней против десяти в прошлый раз.