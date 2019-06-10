Телескоп «Джеймс Уэбб» прошел все тестирования
- 10 июня 2019, 11:37
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Центр космических полетов Годдарда опубликовал сообщение, что легендарный космический телескоп «Джеймс Уэбб» прошел все тестовые вакуумные испытания и теперь инженерам только осталось собрать его.
После сборки аппарат доставят на космодром Куру во Французской Гвиане, откуда его и выведут в космос при помощи ракеты-носителя Ariane 5.
Тестовые испытания космического телескопа затянулись, изначально его запуск был запланирован на 2014 год.
Напомним, что телескоп строился для четырех крупных научных миссий. В задачи «Уэбба» входит поиск света древнейших звезд и галактик, которые появились сразу же после Большого взрыва. С помощью хорошего разрешения телескоп сможет изучить эволюцию звезд и галактик, а также помочь в поиске органических веществ на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе.
«Джеймса Уэбба» часто сравнивают с другим крупным телескопом — «Хабблом», который работает в основном в видимой части спектра, тогда как «Уэбб» рассчитан на наблюдение в инфракрасном диапазоне.
В ходе последних испытаний ученые поместили составные части аппарата в вакуумную камеру с космическими условиями, в которых предстоит работать телескопу. Основная часть телескопа прошла испытания в прошлом году, а сейчас настало время для проверки сервисной части.
Сервисная часть без особых проблем выдержала резкое уменьшение температуры от +102 до -148 градусов Цельсия. Даже при таких резких температурных изменениях мы не обнаружили никаких неисправностей ни в электронике телескопа, ни в его двигателях, — пояснили ученые.
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