Захарова обвинила Вашингтон в идейной близости к рабовладельцам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает ей о временах, когда рабовладение было в порядке вещей.

«То, что делают сейчас они, — это просто не имеет никаких аналогов, это из каких-то рабовладельческих времен. Тогда можно было просто управлять рабами», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что политика злоупотреблений США по отношению к другим странам привела к проблеме с ядерным оружием на Корейском полуострове. «Эта проблема десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась», — добавила представитель МИДа.

Также Мария Захарова обвинила США в попытках ослабить взаимоотношения РФ и Китая. «Они будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум — все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы — они уже реализуются», — цитирует ее слова ФАН.

Ранее Мария Захарова не раз хлестко высказывалась о внешней политике США. Так, в мае она обратила внимание на новость о том, что Соединенные Штаты после двухнедельного перерыва вернулись к закупкам венесуэльской нефти, доходы от которой получает режим президента Николаса Мадуро. После этого Захарова напомнила публичное высказывание специального представителя правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиота Абрамса о том, что Вашингтон будет добиваться полной изоляции Мадуро на международной арене и требует от всех стран мира прекращения любых коммерческих сделок, которые могли бы помочь ему сохранить власть.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — отметила тогда Захарова.