МЧС предупредило о дожде и грозе в Москве
- 08 июня 2019, 17:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение об ожидающихся в Москве вечером в субботу, 8 июня, дожде и грозе.
Спасатели советуют москвичам и гостям столицы не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.
Кроме того, они отмечают, что во время грозы ни в коем случае нельзя находиться у водоемов и рыбачить.
Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, отмечается на сайте столичного главка.
Ранее «Ридус» сообщал, что в столичном регионе на ближайшие сутки из-за аномально жаркой погоды объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
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