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001232

МЧС предупредило о дожде и грозе в Москве

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение об ожидающихся в Москве вечером в субботу, 8 июня, дожде и грозе.

Спасатели советуют москвичам и гостям столицы не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

Кроме того, они отмечают, что во время грозы ни в коем случае нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, отмечается на сайте столичного главка.

Ранее «Ридус» сообщал, что в столичном регионе на ближайшие сутки из-за аномально жаркой погоды объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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