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В Подмосковье прострелили ногу чиновнику, сделавшему замечание водителю

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© pixabay.com

© pixabay.com

В подмосковном Пушкино неизвестный выстрелил в ногу из травматического пистолета заместителю начальника инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы Андрею Тышко, сообщает РЕН ТВ.

Чиновник переходил дорогу на Московском проспекте и сделал замечание водителю, который в свою очередь вышел из автомобиля и выстрелил в оппонента, а затем уехал.

Пострадавшего госпитализировали. По информации телеканала, чиновнику потребовалась операция, поэтому его перевезли в столицу.

Полиция проводит проверку по данному факту. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня.

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