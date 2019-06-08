В Подмосковье прострелили ногу чиновнику, сделавшему замечание водителю
- 08 июня 2019, 16:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Пушкино неизвестный выстрелил в ногу из травматического пистолета заместителю начальника инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы Андрею Тышко, сообщает РЕН ТВ.
Чиновник переходил дорогу на Московском проспекте и сделал замечание водителю, который в свою очередь вышел из автомобиля и выстрелил в оппонента, а затем уехал.
Пострадавшего госпитализировали. По информации телеканала, чиновнику потребовалась операция, поэтому его перевезли в столицу.
Полиция проводит проверку по данному факту. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня.
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