Во Франции нашли новые наскальные рисунки

Международная группа археологов обнаружила на западе Франции небольшой кусок известняка, на котором были высечены геометрические фигуры и другие рисунки.

После очистки камня и лабораторного анализа удалось выяснить, что на камне изображены лошади и зубр. По предварительным данным, возраст камня около 12 тысяч лет.

Мы предполагаем, что камень относится к азильской культуре, которая 12−14 тысяч лет назад существовала на севере современной Испании и юге Франции, — рассказали археологи.

Напомним, что это археологическая культура не так известна, как мадленская, которая была до этого. Для мадленской были характерны грубые артефакты, когда как азильские люди делали небольшие аккуратные наконечники и плоские костяные гарпуны.

Во время предыдущих раскопок на стоянках азильской культуры археологи находили гальку, украшенную геометрическим орнаментом: точками, зигзагами и полосами. как правило, орнаменты рисовали охрой или вырезали на камне.

Недавно ученые обнаружили недалеко от города Ангулема известняковую плиту с вырезанными на ней рисунками.

Скорее всего, 12 тысяч лет назад здесь была охотничья стоянка азильских людей. Мы обнаружили здесь каменные орудия для разделки туш, следы четырех костровищ и кости животных, — поделились археологи.

После очистки камня удалось увидеть, что на поверхности 25×18 сантиметров с двух сторон нанесен геометрический орнамент. Также исследователи обнаружили изображения пяти животных, трех лошадей, оленя и зубра.

Анализ сколов показал, что после гравировки рисунков, камень был разломан, и фигуры сохранилась не полностью. Например, у одной из лошадей сохранилось только туловище без головы, а на другом рисунке отсутствует половина тела.