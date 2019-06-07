Университет МВД отчислил устроившего стрельбу сына экс-главы отдела полиции

Сына экс-руководителя отдела дознания управления полиции по Брянской области Андрея Рухмакова отчислили из Краснодарского университета МВД после инцидента с ранением местного жителя.

Как сообщает издание «Брянские новости», несостоявшийся продолжатель полицейской династии по имени Вадим устроил стрельбу, находясь в компании своих знакомых. В результате действий молодого человека пострадал мужчина, получивший несколько огнестрельных ранений.

Теперь Вадим Рухмаков лишен статуса студента, довольствия, а также звания младшего лейтенанта полиции.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия». Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, — два года лишения свободы.

Примечательно, что шесть лет назад молодой человек имел все шансы избежать обрушившихся на него неприятностей.

Так, в 2013 году Вадим Рухмаков пытался поступить на «Историю стран ближнего зарубежья» в родной Брянский государственный университет, однако по каким-то причинам оригиналы своих документов молодой человек так и не предоставил.

Напомним, накануне в Калмыкии разразился еще один крупный скандал с участием сотрудников полиции. Следственный комитет заподозрил троих участковых в причастности к убийству 65-летней пенсионерки.