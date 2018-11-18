Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Владимир Зеленский прокомментировал петицию с требованием своей отставки, которая собрала более 60 тысяч подписей на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Отвечая авторам петиции, Зеленский напомнил что, по украинским законам, президент может покинуть свой пост согласно четырем пунктам: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти, передает ФАН.

«Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — добавил глава государства.

Подписавшим петицию украинцам Зеленский предложил требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за законопроект об импичменте, который был передан Зеленским в Верховную раду 29 мая.



«Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, даст вам возможность добиваться моей отставки законным, а главное — реальным способом.



Напомним, накануне стало известно, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокадыс этого региона. Такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма, и его поддержали представители Донецкой и Луганской народных республик. Новость вызвала протест со стороны бывшего президента Петра Порошенко и его сторонников, которые обвинили нынешние власти Украины в предательстве национальных интересов.

