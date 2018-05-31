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Три мошенницы получили сроки за обман 12 пожилых москвичей

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© ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

© ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

За мошенничество в особо крупном размере суд приговорил к реальным срокам трех сотрудниц трастовой компании в Москве.

Жертвами их махинаций стали 12 пенсионеров. Одни из них расстались с крупными денежными суммами, а другие лишились прав на квартиры.

«Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительниц столицы Ольги Спасской, Галины Бурлаковой, Ольги Богатыревой», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Судом и следствием установлено, что сотрудницы Евразийской трастовой управляющей компании предлагали пожилым людям выгодно вложить накопления для получения дивидендов. С целью сокрытия своей аферы женщины ссылались на социальную программу правительства Москвы, ориентированную на пенсионеров.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 64 миллиона рублей, говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил Спасскую к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Богатыреву — к четырем, а Бурлакову — к трем.

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