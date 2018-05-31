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Четыре девушки пострадали в давке за бесплатными бургерами от Тимати

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© youtube.com

© youtube.com

Несколько тысяч жителей Тюмени пришли за бесплатными бургерами, которые собирались раздавать на открытии кафе рэпера Тимати Black Star Burger.

В итоге в страшной давке пострадали четыре девушки, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Как сообщает издание, в надежде получить бесплатный бургер из рук популярного артиста на Цветном бульваре в Тюмени собрались тысячи желающих. Из-за давки в огромной толпе четырем девушкам стало плохо. Врачи и охранники отнесли их плачущих в машину скорой помощи.

Одной из пострадавших оказалась беременная женщина.

Отмечается, что мероприятие началось в 16.00 по местному времени, однако Тимати появился на импровизированной сцене у цирка только в 17.20.

На месте дежурит бригада скорой помощи, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Точное количество обратившихся за медицинской помощью станет известно по окончании мероприятия.

В начале августа 2018 года Тверской районный суд признал рэпера Тимати (Тимура Юнусова) виновным в нарушении общественного порядка и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Как известно, в ночь на 21 июня Тимати и Егор Крид забрались на крышу одной из машин на улице Большая Дмитровка и устроили импровизированный концерт, в результате чего образовалась автомобильная пробка.

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