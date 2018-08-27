Женщина зашила рот своему 10-летнему сыну, чтобы не болтал

В кенийском селе Мааи Махиу мать зашила рот своему 10-летнему сыну в качестве наказания за болтовню на уроках и плохую успеваемость.

Работающая в салоне красоты женщина разозлилась на ребенка за то, что он плохо учится, и решила наказать его таким варварским способом.

Через несколько часов после того, как об этом написали в СМИ, кенийку арестовали, сообщает allAfrica.

Позже она оправдывалась, что хотела снять швы через час, чтобы ее сын хорошенько усвоил урок.

В полиции сообщили, что мальчик сейчас находится в стабильном состоянии и проходит курс лечения в больнице, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мать свесила 6-летнего сына вниз головой с балкона 14-го этажа за непослушание.