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Художник переосмыслил диснеевских принцесс, нарисовав их в реальности

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  • 06 июня 2019, 15:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Художница из Джакарты Андхика Муксин (Andhika Muksin) очарована Диснеем и выражает свою любовь через творчество. В своих последних работах девушка взяла кадры знаменитых принцесс из мультфильмов и перерисовала их, удалив фальшивый гламур и добавив снимкам реальности. Ну в самом деле никто не будет есть яблоко, сложив губки бантиком, скорее уж — разинув рот. И мало кто выглядит идеально, когда спит. Теперь на каждом из реалистичных фото диснеевских красавиц можно узнать себя и своих друзей. Свои работы иллюстратор публикует в Instagram, на который подписано уже свыше 110 тысяч человек.

1. «Как Белоснежка на самом деле ест яблоко»

2. «Будни принцесс»

3. «В реальности мы спим, приоткрыв рот, а не сложив губки бантиком»

4. «Лицо Жасмин, летящей на ковре-самолёте, должно выглядеть как-то так»

5. «Когда кто-то тебя отметил на фотографии в соцсетях»

6. «В смысле она красивее меня?!»

7. «Красивая до ужаса»

8. «Когда вылезла из моря, чтобы поесть пиццу»

9. «Принцесса на Face Time»

10. «Встреча сказочных миров»

11. «Я не просто мама, я супермама!»

12. «Как мы выглядим в свободном падении»

13. «Попробовали приложение, меняющее лица»

14. «Беспощадные волны»

15. «Дракарис!»

16. «Русалочка задержала дыхание, чтобы доплыть до логова Урсулы»

17. «Когда случайно включила фронтальную камеру»

Диснеевские принцессы не перестают примерять разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.

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Женщина «купила» на материнский капитал свой же дом

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© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Многодетную мать из Саратовской области обвиняют в мошенничестве при использовании материнского капитала.

В 2018 году 29-летняя женщина, мать троих детей из Петровского района области обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала. Она сообщила, что ей требуется оплатить покупку дома в Аткарском районе, и предоставила договор о купле-продаже недвижимости.

Материнский капитал — 453 тысячи рублей — был переведен на счет продавца. Но впоследствии проверка межрайонной прокуратуры показала, что продавцом оказался муж самой заявительницы.

Как сообщает саратовское издание «Взгляд-Инфо», на самом деле семья приобрела этот дом еще задолго до завершения сделки и уже была зарегистрирована по новому адресу. Муж «продал» жилье жене ровно за десять дней до ее обращения в Пенсионный фонд.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Еще в 2015 году «достижение» жительницы Поволжья превзошла мошенница из Омска. Женщина вполне легально получила свидетельство о рождении вымышленного второго ребенка, благодаря которым вместе с сообщниками оформила маткапитал, пособие по рождению и по уходу за несуществующим малышом. В этом году ее приговорили к лишению свободы условно.

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