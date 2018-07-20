Художник переосмыслил диснеевских принцесс, нарисовав их в реальности
- 06 июня 2019, 15:10
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Художница из Джакарты Андхика Муксин (Andhika Muksin) очарована Диснеем и выражает свою любовь через творчество. В своих последних работах девушка взяла кадры знаменитых принцесс из мультфильмов и перерисовала их, удалив фальшивый гламур и добавив снимкам реальности. Ну в самом деле никто не будет есть яблоко, сложив губки бантиком, скорее уж — разинув рот. И мало кто выглядит идеально, когда спит. Теперь на каждом из реалистичных фото диснеевских красавиц можно узнать себя и своих друзей. Свои работы иллюстратор публикует в Instagram, на который подписано уже свыше 110 тысяч человек.
1. «Как Белоснежка на самом деле ест яблоко»
2. «Будни принцесс»
3. «В реальности мы спим, приоткрыв рот, а не сложив губки бантиком»
4. «Лицо Жасмин, летящей на ковре-самолёте, должно выглядеть как-то так»
5. «Когда кто-то тебя отметил на фотографии в соцсетях»
6. «В смысле она красивее меня?!»
7. «Красивая до ужаса»
8. «Когда вылезла из моря, чтобы поесть пиццу»
9. «Принцесса на Face Time»
10. «Встреча сказочных миров»
11. «Я не просто мама, я супермама!»
12. «Как мы выглядим в свободном падении»
13. «Попробовали приложение, меняющее лица»
14. «Беспощадные волны»
15. «Дракарис!»
16. «Русалочка задержала дыхание, чтобы доплыть до логова Урсулы»
17. «Когда случайно включила фронтальную камеру»
Диснеевские принцессы не перестают примерять разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.
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