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Откровенные фото экс-сотрудницы МВД взбудоражили Сеть

Small 25de0a1fdb
© vk.com

© vk.com

Откровенные фотографии неизвестной сотрудницы МВД, опубликованные в группе «Омбудсмен полиции», вызвали бурное обсуждение среди подписчиков сообщества.

Изображения полуобнаженной девушки, позирующей перед объективом фотокамеры, судя по всему, до глубины души возмутили автора публикации, пожелавшего сохранить свою анонимность.

Новоиспеченный сотрудник полиции, выпускница столичной академии МВД, кажется некоторые не понимают, что такое честь мундира, и выставляют такие фото в открытый доступ в инстаграм. Жесть, — сообщил неизвестный блюститель морали.

Несмотря на широкую поддержку позиции критика, нашлись и те, кто вступился за молодую сотрудницу. Правда, большинство из них не стали подробно аргументировать свою точку зрения.

Зато подписчики, придерживающиеся позиции автора публикации, были куда более многословны и категоричны в своих суждениях. Многие комментаторы посчитали, что девушка неверно выбрала род трудовой деятельности, другие и вовсе норовили перейти на оскорбления.

Некоторое время спустя в комментариях к записи появилась и сама девушка, изображенная на фотографиях. Отвечая на резкую критику, она заметила, что уже не работает в полиции, а снимки были сделаны для акции в поддержку прав женщин.

Я с честью проносила свой мундир 6 лет. Сейчас я работаю на другую организацию в другой стране. Фотография была сделана для привлечения внимания, тематика обозначена ниже, — написала она.

Судя по данному Викторией объяснению, фотографии были сделаны уже после увольнения из рядов МВД — в мае текущего года.

Напомним, ранее аналогичным нападкам общественности уже подверглись педиатр центральной районной больницы Кинешмы Анастасия Орлова и учитель истории из Омска Виктория Попова.

Есть ли основания критиковать поступок бывшей сотрудницы МВД?

Проголосовало 25 человек
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Комментарии (3)

  • Small default
    Владимир Агутинсегодня, 13:35

    Автора публикации надо не критиковать. Равно как и авторов всех остальных т.н. "анонимных телеграм-каналов". Когда я приду к власти, я всех этих телеграфистов и телеграфисток поделю на двое и заставлю друг друга иметь по-всякому!

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 14:00

    "кажется некоторые не понимают, что такое честь мундира..."
    Честь мундира была в СССР. В нынешних условиях поощряемого сверху бандитского капитализма, пофигизма и деграданства, льющихся к тому же из всех СМИ, все всё понимают, но никого ничего не удивляет, а многим, вообще, пофиг.

  • Есть ответы (1)
00167

Женщина «купила» на материнский капитал свой же дом

Small default
© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Многодетную мать из Саратовской области обвиняют в мошенничестве при использовании материнского капитала.

В 2018 году 29-летняя женщина, мать троих детей из Петровского района области обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала. Она сообщила, что ей требуется оплатить покупку дома в Аткарском районе, и предоставила договор о купле-продаже недвижимости.

Материнский капитал — 453 тысячи рублей — был переведен на счет продавца. Но впоследствии проверка межрайонной прокуратуры показала, что продавцом оказался муж самой заявительницы.

Как сообщает саратовское издание «Взгляд-Инфо», на самом деле семья приобрела этот дом еще задолго до завершения сделки и уже была зарегистрирована по новому адресу. Муж «продал» жилье жене ровно за десять дней до ее обращения в Пенсионный фонд.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Еще в 2015 году «достижение» жительницы Поволжья превзошла мошенница из Омска. Женщина вполне легально получила свидетельство о рождении вымышленного второго ребенка, благодаря которым вместе с сообщниками оформила маткапитал, пособие по рождению и по уходу за несуществующим малышом. В этом году ее приговорили к лишению свободы условно.

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Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small default
    Владимир Агутинсегодня, 13:35

    Автора публикации надо не критиковать. Равно как и авторов всех остальных т.н. "анонимных телеграм-каналов". Когда я приду к власти, я всех этих телеграфистов и телеграфисток поделю на двое и заставлю друг друга иметь по-всякому!

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 14:00

    "кажется некоторые не понимают, что такое честь мундира..."
    Честь мундира была в СССР. В нынешних условиях поощряемого сверху бандитского капитализма, пофигизма и деграданства, льющихся к тому же из всех СМИ, все всё понимают, но никого ничего не удивляет, а многим, вообще, пофиг.

  • Есть ответы (1)
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