найти ×
   
  • USD +0.11
    65.23
  • EUR -0.10
    73.27
СохранитьСохранено0
×

00193

На Урале министр образования предложил не пускать в вузы дипломатов США

Small default
Курсанты на фоне Уральского федерального университета. © instagram.com / Polina Pogrebitskaya

Курсанты на фоне Уральского федерального университета. © instagram.com / Polina Pogrebitskaya

Ректорам вузов Свердловской области разослано письмо главы регионального министерства образования с призывом не пускать в учебные заведения представителей консульства США, сообщает URA.RU.

В тексте послания отмечается, что ряд мероприятий, в которых принимали участие американские дипломаты, «имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны».

В письме также говорится, что сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге принимали участие в таких проектах, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского» и «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

Копия письма оказалась в распоряжении агентства. На просьбу издания прокомментировать разосланный документ в министерстве пообещали сделать это позже.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
21458246читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
113120432читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31617107читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

14458423читать позжечитаю позже