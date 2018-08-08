На Урале министр образования предложил не пускать в вузы дипломатов США

Ректорам вузов Свердловской области разослано письмо главы регионального министерства образования с призывом не пускать в учебные заведения представителей консульства США, сообщает URA.RU.

В тексте послания отмечается, что ряд мероприятий, в которых принимали участие американские дипломаты, «имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны».

В письме также говорится, что сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге принимали участие в таких проектах, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского» и «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

Копия письма оказалась в распоряжении агентства. На просьбу издания прокомментировать разосланный документ в министерстве пообещали сделать это позже.