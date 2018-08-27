В Японии депутат Ходаки Маруяма предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил, но вместо дискуссии получил от коллег по нижней палате парламента требование добровольно подать в отставку.

Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров, передает ТАСС.



Требование о добровольной отставке Маруямы было оформлено в виде резолюции, которая получила одобрение всех партий Японии, включая оппозиционные, а сам по себе такой документ был принят впервые в истории страны.

Политическое самоубийство Маруяма совершил в состоянии алкогольного опьянения: разговоры о войне он завел за ужином во время поездки на остров Кунашир с группой бывших жителей южной части Курил в мае 2019 года, причем даже в этом узком кругу не встретил понимания у собеседников, но из-за выпитого спиртного не смог вовремя остановиться.

Напомним, весь прошлый год власти Японии предпринимали активные попытки добиться от Москвы обещаний передать Южные Курилы, закончились они в итоге безрезультатно, но вызвали неоправданные надежды среди японцев.

Вдобавок недавно МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием «Синяя книга по дипломатии», в котором не оказалось традиционных для такого рода документов слов про «возвращение четырех северных островов» — так японцы называют южную группу островов Курильского архипелага. Это вызвало бурную реакцию в японском обществе, так что министру иностранных дел Таро Коно пришлось выступать с разъяснением, что правовая позиция Токио по принадлежности Южных Курил осталась неизменной.



Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), против передачи южных островов Японии выступают 96% жителей Курил. 86% опрошенных убеждены, что даже обсуждать этот вопрос с Токио Москве не следует. Подавляющее большинство россиян с жителями Курил согласно. Против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды в ходе всероссийского опроса высказались 77% респондентов.

В феврале 2019 года в японской прессе острова Курильской гряды были названы идеальным местом для размещения американских военных баз. При этом у военных специалистов есть сомнения, что в случае открытого вооруженного конфликта у России хватит сил и ума отстоять свой суверенитет над островами. Например, доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев опасается, что под давлением международного сообщества во главе с США Москве, вероятно, придется воздержаться от применения ядерного оружия и использовать обычное вооружение. При таком сценарии у японцев есть отличные шансы на победу.