Роскосмос ужесточил правила выезда сотрудников за границу

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства компании и руководителей предприятий ракетно-космической отрасли, которые имеют допуск к секретной информации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

По их данным, приказ под грифом «ДСП» (для служебного пользования) был выпущен после побега за границу одного из топ-менеджеров госкорпорации.

Один из собеседников агентства отметил, что указанные в документе требования соответствуют российскому законодательству, однако написаны в довольно жесткой форме.

В пресс-службе корпорации отказались прокомментировать агентству появившуюся информацию.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (входит в Роскосмос) Юрий Яскин в апреле под предлогом командировки уехал в Европу, после чего прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию.

«По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу», — предположил тогда один из собеседников издания.

