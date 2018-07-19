Число потерпевших при нападении россиянина в Осло выросло до шести

После нападения гражданина России с ножом на прохожего в центре норвежской столицы Осло в полицию обратились еще пять человек в качестве потерпевших, пишет газета Verdens Gang.

Офицер столичной полиции Анне Алрэк Сулем рассказала изданию, что теперь в качестве потерпевших по делу проходят шесть человек, включая выходца с Филиппин, госпитализированного после нападения.

По ее словам, прокуратура попросила суд рассмотреть вопрос о заключении подозреваемого под стражу в четверг, 6 июня.

Офицер также отметила, что россиянина до сих пор не допросили.

Как сообщал «Ридус», во вторник. 4 июня, в центре Осло был задержан 30-летний гражданин РФ. Его подозревают в покушении на убийство. Утром того дня в столичном районе Грюнерлскка он нападение на филиппинца. Вооруженный ножом россиянин во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха.