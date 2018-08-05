найти ×
   
  • USD -0.04
    65.12
  • EUR -0.05
    73.37
СохранитьСохранено0
×

002931

На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России»

Small default
© МЧС

© МЧС

Здание «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области частично осталось без крыши из-за сильного ветра.

В момент происшествия в здании находилось 36 человек.

Для ликвидации последствий прибыли спасатели: 21 человек и восемь единиц техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время решается вопрос о восстановлении крыши.

© МЧС

В Челябинской области в среду, 5 июня, прошли сильные дожди, грозы, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Жители Южного Урала сообщают о поваленных деревьях и других последствиях непогоды. Например, в Челябинске ветер сорвал с крепления светофор, отмечает URA.RU.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
541769190читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2140559читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9034560читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

88026608читать позжечитаю позже