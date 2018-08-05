На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России»
- 05 июня 2019, 16:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Здание «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области частично осталось без крыши из-за сильного ветра.
В момент происшествия в здании находилось 36 человек.
Для ликвидации последствий прибыли спасатели: 21 человек и восемь единиц техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время решается вопрос о восстановлении крыши.
В Челябинской области в среду, 5 июня, прошли сильные дожди, грозы, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Жители Южного Урала сообщают о поваленных деревьях и других последствиях непогоды. Например, в Челябинске ветер сорвал с крепления светофор, отмечает URA.RU.
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