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Астрономы рассказали о новых исследованиях черной дыры

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  • 05 июня 2019, 16:36
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Райс в Техасе в своей лаборатории создали плазменную струю, с помощью которой можно изучать строение черных дыр.

В ходе исследований удалось получить данные о ее плотности, температуре, длине и когерентности.

Эти параметры помогают сравнить лабораторную плазму с той, что находится в космосе, — пояснили астрономы.

С помощью полученной плазменной струи можно будет изучать астрофизические объекты на расстоянии световых лет. Напомним, что плазма — это разгоряченная смесь электрифицированных атомных частиц, которая играет ключевую роль в эволюции звезд и черных дыр.

В качестве эксперимента ученые направили 20 отдельных лазерных лучей на пластиковую мишень, чтобы нагреть плазму, которая потом под давлением расширялась, создавая плазменную струю длиной 4 мм с напряженностью магнитного поля более 100 Тесла.

Для сравнения, это в несколько десятков тысяч раз сильнее обычного магнита. На сегодняшний день лазерные лучи, созданные в Лаборатории лазерной энергетики, являются самыми мощными и способными фокусировать огромные энергетические импульсы на очень маленьких объектах.

Сейчас мы хотим провести интересный эксперимент с Национальной установкой зажигания в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, где имеется не менее 192 лазерных лучей — половина из них может внести вклад в плазменное лазерное кольцо, пояснили исследователи.

С помощью нового эксперимента получится создать большой радиус и, соответственно, произвести длинную струю. Этот процесс поможет выяснить, при каких условиях плазменная струя является самой сильной.

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