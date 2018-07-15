Посмотрите на робота-ленивца, который лазит по тонким тросам

Группа американских изобретателей показала робота-ленивца, который может передвигаться по тонким тросам. Благодаря очень экономному расходу энергии и солнечным панелям робота можно использовать практически вечно, уверены ученые.

Так как ленивец ловко перемещается по узкой площади и может долго находиться без подзарядки, ученые предлагают использовать его для наблюдений в дикой природе. Робот не будет привлекать внимание, сидя на высоких ветках деревьев.

Помимо работ в лесу, роботов, способных перемещаться по тонким тросам, можно использовать и в других областях.

Например, они могут пригодиться для проверки высоковольтных линий электропередачи, чтобы самостоятельно проверять провода. Это довольно-таки опасная работа для человека, а робот сможет сделать ее гораздо быстрее и без угрозы для здоровья.

Кроме того, потенциально таких роботов можно применять для исследований в густых лесах, где ветки соседних деревьев соприкасаются. Они могут выполнять не только поисковые работы, но и следить за состоянием леса, особенно в период пожаров.

Сообщается, что робот состоит из двух частей и передвигается благодаря колесу в каждой части, соприкасающемуся с тросом. Также у него есть две шестерни, внутри которых может пройти трос. Если роботу предстоит перейти на другой трос или схватиться для сохранения равновесия, он может повернуть шестерню горизонтально.

Перемещаться между смежными тросами роботу помогает еще один двигатель в петле, соединяющей две части.

Как говорилось ранее, робот-ленивец может долгое время находиться без заряда аккумулятора. У него есть аккумулятор емкостью 1000 миллиампер-часов, а также две солнечные панели, располагающиеся по бокам одной из частей.

Но благодаря перемещению по тросам он тратит очень мало энергии по сравнению с другими роботами. Ленивец умеет самостоятельно прокладывать путь по тросам, выбирая самый короткий и безопасный маршрут.