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Китай впервые отправил ракету в космос с морской платформы

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© social media

© social media

Китай впервые в истории страны провел успешный космический пуск с морской платформы.

Ракета-носитель «Чанчжэн-11» с семью космическими аппаратами на борту стартовала с расположенной в Желтом море платформы 5 июня в 12:06 по местному времени.

Видеозапись пуска «Чанчжэн-11» опубликована китайским телевидением. Ожидается, что отработавшие части ракеты упадут в международные воды в северной части Тихого океана.

В настоящее время наиболее активно морские платформы для запусков ракет в космос использует американская компания SpaceX, которая развивает программу многоразового космического транспорта. Поскольку при возвращении отработавших ступеней ракет на землю часто происходят нештатные ситуации, морские платформы в ряде случаев обходятся дешевле и оказываются безопаснее наземных космодромов.

Напомним, недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, когда российские космонавты побывают на Луне.

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