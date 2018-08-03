Всемирный банк сошелся с Росстатом в оценке «рекордного» роста экономики РФ

Всемирный банк выпустил доклад «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», в котором повысил свою оценку темпов роста экономики России в 2018 году до шестилетнего максимума с показателем в 2,3%. Та же цифра фигурирует в отчетах Росстата.

«По мнению аналитиков, такого результата Россия смогла достичь благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов и проведению чемпионата мира по футболу. При этом подчеркивается, что на этот показатель не повлияло усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка», — сообщает РИА Новости.

У Росстата обычно более позитивная точка зрения на темпы роста российской экономики, чем у Всемирного банка и других зарубежных организаций, однако она вызывает вопросы у профессионального сообщества. Но на этот раз отечественные и зарубежные эксперты сошлись даже в прогнозах на 2019 год — они едины во мнении, что рост российской экономики существенно замедлится вплоть до 1,2%. Это вызвано снижением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой вкупе с увеличением НДС в начале года.



В начале года аналитики Всемирного банка уже заявляли о замедлении экономики России и мировой экономики в целом, в связи с чем прогноз роста мирового ВВП тогда был пересмотрен с 3% до 2,9%. Кроме того, был понижен прогноз мирового ВВП на 2020 год до 2,8%. В качестве причины пересмотра прогнозов были названы снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сокращение инвестиций и повышение напряженности в торговых отношениях между странами. На этот раз оценка Всемирным банком перспектив мировой экономики оказалась еще хуже: 2,6% в 2019 году, 2,7% в 2020 году и 2,8% в 2021-м.

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