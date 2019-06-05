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«Обманутые дольщики» признаны позором России

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства в ближайшие годы избавиться от проблем с «обманутыми дольщиками» на рынке строительства жилья, не навредив при этом самой строительной отрасли.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшую пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания как «обманутый дольщик», — цитирует главу государства ФАН.

«Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государство», — подчеркнул Путин, добавив, что сделать это нужно «не обременительным для отрасли способом — с тем, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства».

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны продавать жилье только с использованием эскроу-счетов в банках-партнерах своих проектов. Деньги за квартиры будут находится на таких счетах до передачи готового жилья покупателям, а вести строительство застройщики должны за счет собственных и заемных средств. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков, поскольку в случае срыва сроков строительства банк сможет направить имеющиеся в его распоряжении средства на завершение проекта другим подрядчиком.

Наибольшее число вопросов в связи с переходом на проектное финансирование возникло по уже стартовавшим стройкам, в которых часть будущих квартир успели распродать по закону о долевом участии. Без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов смогут быль завершены лишь те проекты, степень готовности которых составляет не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия превысило 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему новые правила финансирования жилищного строительства могут обернуться волной банкротсв множества средних и мелких застройщиков.

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