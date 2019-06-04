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003374

СМИ: охотники за цветными металлами совершили кражу в РКК «Энергия»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Проникшие в приборный цех РКК «Энергия» посторонние лица похитили ценные предметы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, они взломали запорные устройства и проникли на склад, где совершили кражу.

Предположительно, злоумышленники сдали украденное в один из пунктов сбора цветмета в Подмосковье.

Как сообщил РБК источник в Роскосмосе, было похищено оборудование для космической техники.

По словам собеседника издания, инцидент произошел в период с 1 по 5 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали незаконное проникновение на территорию корпорации в подмосковном Королеве.

Источник уточнил, что похитили три мешка плат, включая научно-энергетический модуль, предназначенный для обеспечения электроэнергией российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В пресс-центре госкорпорации подтвердили «Интерфаксу» информацию о незаконном проникновении посторонних лиц на территорию РКК «Энергия», но при этом опровергли ряд деталей в сообщениях СМИ.

По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная проверка.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, похищены комплектующие от измерительных приборов, содержащие драгоценные металлы.

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