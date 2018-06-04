Эксперты: заявления о провале реформы избирательной системы — субъективны

Представитель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос», член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК РФ Аркадий Любарев опубликовал в издании The New Times колонку, в которой заявил о провале либерализации российского избирательного законодательства.

В частности, Любарев пишет о нежелании властей снимать ограничения на назначения наблюдателей на избирательные участки и снижать муниципальный фильтр. По мнению политолога, муниципальный фильтр можно было снизить до 5% в 12 регионах страны, однако его снизили только в Липецкой области, причем не до 5%, а до 6%.

«В итоге минимально допустимый федеральным законом фильтр в 5% только в четырех регионах — Республике Башкортостан, Волгоградской, Курганской и Оренбургской областях. Таким образом, мы получили железобетонные доказательства, что избирательное законодательство заточено под „партию власти“ и противоречит интересам демократии», — негодует Аркадий Любарев.

Утверждения представителя «Голоса» носят исключительно субъективный характер и не могут являться истиной в последней инстанции, прокомментировал колонку Аркадия Любарева директор Института Новейших Государств Алексей Мартынов.

Эксперт напомнил, что в ходе последних изменений избирательного законодательства допуск наблюдателей на участки был значительно упрощен.

«Сегодня каждый желающий может стать наблюдателем и от Общественной палаты РФ, и от общественных палат в субъектах РФ, а также от прочих организаций — федеральных и региональных», — сказал Мартынов.

Идет и процесс послабления муниципального фильтра, — добавил глава Института Новейших Государств. — И если динамика снижения этого фильтра не устраивает господина Любарева, то это его личная проблема.

«При этом сама идея муниципального фильтра, она неплохая, — уверяет Мартынов. — Логика была в следующем: если вы как партия претендуете на серьезные позиции в российской политике, то начинайте с самых низов. Сначала заработайте достаточное представительство на муниципальном уровне, а потом уже двигайтесь дальше. Подобным образом, между прочим, функционируют и политические системы развитых демократических стран. Однако в России получилось немного не так, как бы хотелось: где-то озвученный мною принцип работает, где-то, к сожалению, нет. Но говорить о том, что это как-то ущемляет демократию, неактуально. Все те, кто может претендовать на определенное место в органах власти, так или иначе участвуют в избирательной гонке».

В конце концов какие-то фильтры должны быть. С одной стороны, демократия дает право избирать и быть избранным, а с другой — мы хотим качественных политиков. Для этого необходимо представить электорату людей, имеющих реальный политический вес. Например, в ходе последних выборов на Украине около 40 человек зарегистрировались в качестве кандидатов на пост президента страны. В итоге в бюллетене оказалось 40 фамилий, многие из которых избиратели видели первый раз в жизни. По-моему, это уже издевательство над людьми, — резюмировал политолог.

Экспертно-консультационная группа при председателей ЦИК РФ доказала свою состоятельность. Ряд выработанных политологами принципиальных поправок в избирательное законодательство были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом страны, рассказала в свою очередь руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус. За чистые выборы» Алена Булгакова.

Речь идет и о предоставлении вахтовикам возможности голосовать по месту работы, и о возможности голосовать по месту фактического проживания. Также регионы теперь сами могут выбирать сроки формирования участковых комиссий. Все это тоже либерализация, хотя она и не так, наверное, заметна, как дискуссии относительно муниципального фильтра, — сказала эксперт.

«Если говорить непосредственно о снижении муниципального фильтра, то здесь тоже были найдены определенные компромиссы. Участниками рабочей группы было предложено установить количество подписей депутатов и глав муниципальных образований на уровне не более 5%. Да, на сегодня далеко не все регионы приняли эту систему, но это уже сфера ответственности региональных властей. Еще здесь стоит заметить, что парламентские партии, в том числе и оппозиционные, также не поддерживают данную инициативу. Соответствующего федерального законопроекта в стране пока нет. Из этого мы делаем вывод, что парламентские партии не готовы терять монополию на выдвижение», — заключила Булгакова.