В экстренные службы Москвы поступила массовая рассылка об угрозах взрыва

Анонимные сообщения о массовом минировании зданий и госучреждений в Москве поступили в экстренные службы столицы.

«Поступила рассылка о массовой угрозе взрыва зданий по Москве», — сообщил ТАСС источник в этих службах.

Он уточнил, что только по ЦАО таких адресов около 10. «Из зданий проведена эвакуация», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция проверяет поступившую информацию.

По предварительным данным, письмо с угрозой поступило по электронной почте в аппарат Госдумы.

Как сообщает News.ru, было получено анонимное сообщение о бомбе в аппаратно-студийном комплексе телецентра «Останкино» АСК-1.

Газета «Известия» пишет, что из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали здание МИА «Россия сегодня», расположенное на Зубовском бульваре в Москве.

ТАСС также стало известно об анонимных сообщениях с угрозой взрыва в здании московской полиции на Петровке, 38, а также в приемной ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и улице Арбат.