На территории московской школы найден снаряд времен войны
- 04 июня 2019, 15:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На территории школы на севере Москвы обнаружена мина времен Великой Отечественной войны.
Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, снаряд был найден на территории средней образовательной школы № 1252 им. Сервантеса.
На место происшествия выехали пиротехники и сотрудники инженерно-саперного отдела московской полиции.
Об эвакуации из здания пока не сообщалось, пишет агентство.
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