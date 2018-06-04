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На территории московской школы найден снаряд времен войны

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© Wikimedia

© Wikimedia

На территории школы на севере Москвы обнаружена мина времен Великой Отечественной войны.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, снаряд был найден на территории средней образовательной школы № 1252 им. Сервантеса.

На место происшествия выехали пиротехники и сотрудники инженерно-саперного отдела московской полиции.

Об эвакуации из здания пока не сообщалось, пишет агентство.

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