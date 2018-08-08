В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского
- 04 июня 2019, 15:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На севере столицы нарушитель общественного порядка во время проверки документов ударил ножом полицейского.
По данным следствия, жители дома в проезде Кадомцева в районе Ростокино вызвали правоохранителей в связи с нарушением в подъезде общественного порядка.
Когда прибывшие на место полицейские попросили нарушителей предъявить документы, один из мужчин ударил стража прядка ножом в ногу.
Позже полицейского осмотрели врачи, ему была оказана необходимая помощь.
Злоумышленника доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на сайте столичного главка СК РФ.
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