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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского

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© pixabay.com

© pixabay.com

На севере столицы нарушитель общественного порядка во время проверки документов ударил ножом полицейского.

По данным следствия, жители дома в проезде Кадомцева в районе Ростокино вызвали правоохранителей в связи с нарушением в подъезде общественного порядка.

Когда прибывшие на место полицейские попросили нарушителей предъявить документы, один из мужчин ударил стража прядка ножом в ногу.

Позже полицейского осмотрели врачи, ему была оказана необходимая помощь.

Злоумышленника доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

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