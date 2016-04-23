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Мэра Одессы внесли в базу сайта «Миротворец»

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© facebook.com

© facebook.com

Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

В качестве причины для включения градоначальника в базу данных сайта названо возможное наличие у него в прошлом российского гражданства.

Ресурс назвал этот предполагаемый факт нарушением законодательства, так как на Украине запрещено двойное гражданство.

На сайте отмечается, что на человека с такой же фамилией и инициалами действительно выдавались паспорта Российской Федерации, которые «были аннулированы в 2017 году из-за нарушения процедуры выдачи».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины заявил порталу, что нет стопроцентной уверенности, что обладателем этих паспортов был одесский градоначальник, несмотря на полное совпадение личных данных.

Прокурор также добавил, что Украина ожидает ответ от Греции на запрос о наличии у Труханова еще и греческого паспорта, сообщает «Укринформ».

Сайт «Миротворец» с 2014 года публикует личные данные людей, которых считает «агентами Кремля» и «врагами Украины». В их число попали актер Константин Хабенский, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс и даже супруга нового президента Украины Елена Зеленская — с формулировкой «информатор боевиков».

Два дня назад, как сообщал «Ридус», сайт внес в базу данных врагов Украины российского телеведущего и журналиста Владимира Познера.

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